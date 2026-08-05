"ZAMISLITE DA OVAKVU BUDALU IMATE KAO MINISTRA U VLADI" Brnabić postavila ministra odbrane BiH na mesto (FOTO)
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić postavila je ministra odbrane BiH Zukana Heleza na mesto, nakon njegovog šizofrenog cepanja, naravno opet zbog mržnje prema Aleksandru Vučiću.
- Zamislite da imate ovakvu budalu kao ministra u vladi. Budala - bez ikakvog preterivanja i bez lažne političke korektnosti. Mesecima pričao da je Aleksandar Vučić pucao na nedužne ljude, na decu, u Sarajevu i organizovao tzv. "Sarajevo Safari". Sad kaže - da je imalo za šta, uhapsili bi Vučića dok je bio na teritoriji BiH?!?! Lažov i budala. Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije, a da postoje, to bi mu bio jedini lek - napisala je Brnabić na mreži Iks.
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