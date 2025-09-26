TIP

KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)

ТИП редакција

26. 09. 2025. u 14:30

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

Foto: Profimedia

Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.

Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.

U najnovijoj epizodi pričao je kako je pre nekoliko dana slučajno bacio dobitni tiket u đubre, pa se dao u potragu za istim!

UŽIVAJTE!

