KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
ENGLESKA NACIONALNA LIGA
16.00 Jeovil taun - Gejtshed 1 (sa 2,25 na 2,10)
16.00 Boram vud - Truro siti 1 (sa 2,05 na 1,70)
16.00 Alderšot - Morekamb 1 (sa 2,10 na 1,66)
ENGLESKA 1
21.00 Njukasl - Liverpul UG 3+ (sa 1,60 na 1,50)
LA LIGA
19.30 Atletik Bilbao - Rajo Valjekano 1 (sa 1,45 na 1,38)
