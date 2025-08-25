TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Vukašin Miljković

25. 08. 2025. u 14:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

FOTO: Tanjug/AP/Miguel Oses

ENGLESKA NACIONALNA LIGA

16.00 Jeovil taun - Gejtshed 1 (sa 2,25 na 2,10)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

16.00 Boram vud - Truro siti 1 (sa 2,05 na 1,70)

16.00 Alderšot - Morekamb 1 (sa 2,10 na 1,66)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

ENGLESKA 1

21.00 Njukasl - Liverpul UG 3+ (sa 1,60 na 1,50)

LA LIGA

19.30 Atletik Bilbao - Rajo Valjekano 1 (sa 1,45 na 1,38)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)