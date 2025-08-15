SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.
ŠPANIJA 1
BILBAO - SEVILjA 0-2
Na proteklih devet njihovih međusobnih mečeva nisu postizana više od dva gola.
ŠVEDSKA 1
HALMŠTAD - MALME 2
Malme je slavio protiv Halmštada na šest uzastopnih susreta.
AUSTRIJA 2
SENT PELTEN - VIJENA GG
Na poslednjih šest međusobnih duela Sent Peltena i Vijene viđen je bar po gol na obe strane.
BRAZIL 1
VITORIJA - ŽUVENTUD 0-2
Na osam vezanih susreta postizana su najviše dva pogotka.
KORINTIJANS - BAIJA 3+
Na minulih sedam „sudara“ na terenu Korintijansa mreže su se tresle barem triput.
DANSKA 1
VEJLE - MIDTJILAND 2
Midtjiland je “tukao” Vejle na 13 od prethodnih 14 međusobnih mečeva.
MAĐARSKA 1
PAKŠ - ZALAEGERSEG GG
Na 16 od poslednjih 17 dvoboja mreže su se tresle na obe strane.
