SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda

Ivan Dobrilović

15. 08. 2025. u 13:30

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.

Tanjug/AP

ŠPANIJA 1

BILBAO - SEVILjA 0-2

Na proteklih devet njihovih međusobnih mečeva nisu postizana više od dva gola.

ŠVEDSKA 1

HALMŠTAD - MALME 2

Malme je slavio protiv Halmštada na šest uzastopnih susreta.

AUSTRIJA 2

SENT PELTEN - VIJENA GG

Na poslednjih šest međusobnih duela Sent Peltena i Vijene viđen je bar po gol na obe strane.

BRAZIL 1

VITORIJA - ŽUVENTUD 0-2

Na osam vezanih susreta postizana su najviše dva pogotka.

KORINTIJANS - BAIJA 3+

Na minulih sedam „sudara“ na terenu Korintijansa mreže su se tresle barem triput.

DANSKA 1

VEJLE - MIDTJILAND 2

Midtjiland je “tukao” Vejle na 13 od prethodnih 14 međusobnih mečeva.

MAĐARSKA 1

PAKŠ - ZALAEGERSEG GG

Na 16 od poslednjih 17 dvoboja mreže su se tresle na obe strane.

