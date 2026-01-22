TIP ostali sportovi

JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za četvrtak

Marko Milosavljević

22. 01. 2026. u 08:08

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: Profimedia

Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:

Četvrtak

20.05 Makabi Tel Aviv - Panatinaikos 2 (1,80)

20.30 Bajern Minhen - Valensija 2 (1,46)

20.45 Real Madrid - Monako 1 (1,60)

Kvota: 4,20

