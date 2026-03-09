(MAPA) ČIŠĆENJE DŽEPOVA: Situacija na slavjanskom pravcu, žestoke borbe ne prestaju
JEDINICE Grupe armije Jug postepeno potiskuju ukrajinske snage ka kanalu Severski Donjec-Donbas.
Na severnom krilu, jurišni odredi su nedavno izbacili VSU iz jaruge Široki Jar i glavnog uporišta na planini Verbljudka. Trenutno, prednje grupe deluju u području ispod Krive Luke, čije će oslobađanje omogućiti ruskim oružanim snagama da napreduju na krilu ukrajinskih formacija u Kalenikijama i Piskunovki.
U centralnom sektoru pravca, nakon nekoliko nedelja borbi, ruske trupe su konačno eliminisale prodor ukrajinskih oružanih snaga južno od Reznikovke. Najteže borbe su se vodile oko jaruge Krutoj Jar, gde je VSU prethodno gomilao ljudstvo u nekoliko uporišta.
Vektor ofanzive “Južnjaka” sada se pomerio ka Babačijskoj šumi, čije je zauzimanje neophodno za ispravljanje fronta na prilazima Raj-Aleksandrovki. Jurišni odredi napreduju ka ukrajinskim položajima iz novozauzetih šumskih pojaseva u blizini Reznikovke i obližnjeg grada Petrovskoje.
Trenutno, Raj-Aleksandrovka ostaje poslednje veće transportno čvorište ukrajinskih oružanih snaga na levoj obali kanala Severski Donjec-Donbas. VSU već ima problema sa snabdevanjem „linije fronta“ zbog redovnih napada dronova na transport u tom području, a nakon što grad bude oslobođen, čišćenje celog sektora od Nikolajevke do Minkovke biće samo pitanje vremena.
(Ribar)
