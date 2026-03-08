Tenis

SKANDAL PERVERZNJAKA! Organizator Indijan Velsa spopadao šampionku turnira nasred terena! Kamere sve snimile (VIDEO)

Новости онлине

08. 03. 2026. u 17:11

Najnovije vesti iz tenisa su - skandalozne.

СКАНДАЛ ПЕРВЕРЗЊАКА! Организатор Индијан Велса спопадао шампионку турнира насред терена! Камере све снимиле (ВИДЕО)

Screenshot


Jedan od organizatora turnira u Indijan Velsu pokušao je da dira Elenu Ribakinu ispod struka tokom ceremonije dodele nagrada.

Dejvid Renker, potpredsednik "Ajzenhauer Helta", pokušao je da stavi ruku na zadnjicu teniserke tokom grupnog fotografisanja. 

Ona je, potpuno šokirana, odmah zaustavila taj pokušaj.

Ribakina je, inače, osvojila pomenuti turnir u dublu sa Tejlorom Fricom, a evo i video snimka pomenutog skandala:

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VREME NIJE SAVEZNIK: Rukometašice Srbije u aprilu moraju da pobede Litvaniju i Ukrajinu kako bi se plasirale na Evropsko prvenstvo
Ostali sportovi

0 0

VREME NIJE SAVEZNIK: Rukometašice Srbije u aprilu moraju da pobede Litvaniju i Ukrajinu kako bi se plasirale na Evropsko prvenstvo

DAME nikad ne odustaju. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković bila je svesna da je Srbija u ovom trenutku slabija od Švedske i zato je u dvomeču odlučila da šansu pruži mladim devojkama kako bi videla na koje može da računa u budućnosti. Normalno, u aprilu će biti veći pritisak, jer 9.i 12. moraju da pobede Litvaniju i Ukrajinu kako bi se plasirale na EP od 3.do 20. decembra ove godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.

08. 03. 2026. u 18:54

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!