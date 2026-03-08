SKANDAL PERVERZNJAKA! Organizator Indijan Velsa spopadao šampionku turnira nasred terena! Kamere sve snimile (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa su - skandalozne.
Dejvid Renker, potpredsednik "Ajzenhauer Helta", pokušao je da stavi ruku na zadnjicu teniserke tokom grupnog fotografisanja.
Ona je, potpuno šokirana, odmah zaustavila taj pokušaj.
Ribakina je, inače, osvojila pomenuti turnir u dublu sa Tejlorom Fricom, a evo i video snimka pomenutog skandala:
