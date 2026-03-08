SKANDAL PERVERZNJAKA! Organizator Indijan Velsa spopadao šampionku turnira nasred terena! Kamere sve snimile (VIDEO)

DAME nikad ne odustaju. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković bila je svesna da je Srbija u ovom trenutku slabija od Švedske i zato je u dvomeču odlučila da šansu pruži mladim devojkama kako bi videla na koje može da računa u budućnosti. Normalno, u aprilu će biti veći pritisak, jer 9.i 12. moraju da pobede Litvaniju i Ukrajinu kako bi se plasirale na EP od 3.do 20. decembra ove godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.