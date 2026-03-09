Tenis

ZA SRBIJU IDEALNO, ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA KATASTROFA! Stigle loše vesti iz Indijan Velsa

09. 03. 2026. u 06:18

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ponovo će na teren na Mastersu u Indijan Velsu u ponedeljak!

FOTO: Profimedia

Organizatori su saopštili termin, a to će biti od 19 časova po vremenu u Srbiji, što je idealan termin za sve navijače u Srbiji, ali ne i za Novaka. 

Pitanje je koliko je termin idealan i za samog Đokovića, jer je to u 11 časova po lokalnom vremenu, pa će sunce u Kalifornijskoj pustinji biti izuzetno jako.

Nakon što je u drugom kolu savladao Kamila Majžaka posle malih problema i preokreta posle izgubljenog prvog seta, Novak se plasirao dalje, gde ga čeka duel protiv Srbina koji igra pod zastavom Amerike, Aleksandar Kovačevič.

Novak je u drugom kolu savladao Poljaka Kamila Majhšaka sa 2:1 u setovima. Sa Kovačevićem će odigrati drugi međusobni duel. Prethodno su se sastali na Rolan Garosu 2023. godine, kada je srpski teniser slavio u tri seta.

Novosti Google News
Fudbal
