OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Sreda
18.00 Bešiktaš - Budućnost +169,5 (1,90)
18.30 Panionios - Turk Telekom 2 (1,57)
20.30 Virtus Bolonja - Fenerbahče 2 (1,60)
Kvota: 4,77
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
21. 01. 2026. u 08:00
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
21. 01. 2026. u 07:45
ZVEZDA ZNA KAKO SE IGRA SA MONAKOM: Crveno-beli veruju u još jednu pobedu
20. 01. 2026. u 08:30
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.
21. 01. 2026. u 12:07
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
Brat fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav juče u Beogradu.
21. 01. 2026. u 08:34
TRESE SE REGION! Srbija i Hrvatska u polufinalu Evropskog prvenstva? Evo šta treba da se desi...
SRBIJA čeka rivala u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu.
21. 01. 2026. u 09:50
Komentari (0)