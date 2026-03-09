DESETI je dan rata na Bliskom istoku.

„Novi ajatolah se suočava sa egzistencijalnom krizom“

Modžtaba Hamnei, koji je nasledio svog oca Alija Hamneija kao novi vrhovni vođa Irana, biće tvrdokorni dok preuzima zemlju koja se suočava sa neviđenom krizom, rekao je bivši američki ambasador u regionu. Gari Grapo, bivši američki ambasador u Omanu, rekao je da je Modžtaba Hamnei izgubio oca i neke članove svoje uže porodice u američkim i izraelskim napadima.

„Možemo odbaciti svaku pomisao da ćemo dobro početi sa ovom osobom“, rekao je Grapo, koji je takođe bio zamenik šefa američke diplomatske misije u Saudijskoj Arabiji, za CNN u nedelju.

„On je definitivno tvrdokorni i suočava se sa onim što smatram istinskom egzistencijalnom krizom koju zemlja nije doživela u svojih 47 godina postojanja“, dodao je, misleći na period od osnivanja Islamske Republike 1979. godine. Grapo je opisao Modžtabu Hamneija kao „veoma moćnu osobu“ iako nikada ranije nije obavljao nikakvu zvaničnu funkciju. „On je moćan jer je vodio kancelariju svog oca... to je uporedivo sa pozicijom šefa kabineta, sa pristupom obaveštajnim podacima, ekonomskoj i bezbednosnoj politici i, naravno, svim političkim i verskim pitanjima“, rekao je.

Trampovi izaslanici putuju u Izrael

Izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, planiraju da otputuju u Izrael u utorak i sastanu se sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom, javio je reporter Aksiosa. Barak Ravid na Platformi X izjavio je da se informacija zasniva na rečima „američkog zvaničnika i izvora upoznatog sa situacijom“. Plan još nije zvanično potvrđen.

Hezbolah tvrdi da se bori protiv Izraela u Libanu

Hezbolah je danas objavio da se bori protiv izraelskih snaga koje su se iskrcale u istočnom Libanu helikopterima preko sirijske granice, u drugoj takvoj operaciji od početka najnovijeg sukoba sa Izraelom. Hezbolah je saopštio da je otkrio „infiltraciju približno 15 neprijateljskih izraelskih helikoptera“ koji su došli sa sirijske strane granice u istočni Liban, područje gde grupa ima snažan uticaj.

Grupa koju podržava Iran objavila je da su njeni borci „delovali protiv helikoptera i infiltriranih snaga odgovarajućim oružjem“ i da je sukob još uvek u toku, javlja AFP. Libanska državna novinska agencija je ranije izvestila da su „izbili žestoki sukobi... prema obodu grada Nabi Šit kako bi odbili izraelske snage koje su izvršile helikoptersko sletanje u to područje“. Dva zvaničnika Hezbolaha u regionu Beka, gde se nalazi Nabi Šit, rekli su AFP-u da je oboren izraelski helikopter.

Izraelska vojska još nije komentarisala incident. Ovo je druga takva operacija nakon operacije izraelskih komandosa u Nabi Šitu i okolnim područjima tokom noći sa petka na subotu, u kojoj nisu pronađeni posmrtni ostaci Rona Arada, pilota koji se vodi kao nestao od 1986. godine. Tri libanska vojnika i 41 stanovnik doline Beka poginuli su u borbama, prema saopštenjima libanske vojske i ministarstva zdravlja. Među izraelskim vojnicima nije bilo povređenih.

Eksplozije odjekuju u Teheranu

Jutros su se u Teheranu čule snažne detonacije, koje su verovatno rezultat vazdušnih napada, javlja ekipa CNN-a iz iranske prestonice. Eksplozije su odjeknule ubrzo nakon zore i čini se da dolaze iz jugozapadnog dela grada, prema rečima novinara na terenu.

Gust crni dim se nadvija nad Teheranom dok požari iz uništenih rezervoara za naftu i dalje gore nakon jakih vazdušnih napada na nekoliko skladišta nafte u gradu kasno u subotu. CNN u Iranu posluje uz dozvolu iranske vlade, kako je propisano lokalnim propisima, ali zadržava punu uredničku kontrolu nad onim što objavljuje.

Kineski izaslanik posetio Saudijsku Arabiju

Specijalni izaslanik kineske vlade za Bliski istok, Žaj Džun, posetio je Saudijsku Arabiju u okviru posredovanja Pekinga u ratu između SAD, Izraela i Irana, rekavši da je Kina spremna da sarađuje sa Rijadom kako bi uložila „nepokolebljive napore za očuvanje mira i stabilnosti u regionu Zaliva“.

Žaj, koji je opisao Kinu kao „dobrog prijatelja i partnera Saudijske Arabije“, razgovara sa saudijskim ministrom spoljnih poslova Fajsalom bin Farhanom el Saudom i generalnim sekretarom Saveta za saradnju zemalja Zaliva, Džasemom el Budajvijem. Na sastanku sa princom Fajsalom u ponedeljak, Žaj je izrazio „duboku zabrinutost zbog trenutnih tenzija u regionu“ i rekao da suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja Zaliva ne smeju biti narušeni i da „svaki napad na nevine civile i nevojne ciljeve treba osuditi“. Žaj je takođe ponovio poziv Pekinga na „neposredni prekid vojnih operacija“.

G7 razmatra puštanje nafte iz rezervi

Ministri finansija grupe G7 danas će razgovarati o zajedničkom puštanju nafte iz rezervi za vanredne situacije koje koordinira Međunarodna agencija za energiju, piše Fajnenšel tajms. Tri zemlje G7, uključujući SAD, do sada su podržale tu ideju, dodaje FT, nakon što je rat između SAD i Izraela s jedne i Irana s druge strane doveo do naglog rasta cena sirove nafte.

Veliki požar u najvećoj rafineriji u Bahreinu

Snimci koji kruže društvenim mrežama i koje je geolocirao CNN prikazuju veliki požar i gust dim iz industrijske zone u kojoj se nalazi bahreinska nacionalna naftna kompanija BAPCO u Rifi. Nije jasno šta je izazvalo požar niti da li je uticao na rad postrojenja ili osoblje, a CNN je kontaktirao BAPCO za komentar.

Bahreinske vlasti su ranije objavile da je najmanje 32 osobe povređeno, od kojih četiri teško, kada su iranski napadi dronova pogodili grad Sitru, koji se nalazi oko 6 kilometara od industrijske zone.

Another angle of the fire currently burning at the Bahrain Petroleum Company (BAPCO), following an attack this morning by Iran.

Južna Koreja ograničava cene goriva

Južna Koreja je objavila da će prvi put za skoro 30 godina ograničiti domaće cene goriva zbog rasta cena energije. Predsednik Li Dže-Mjung je na hitnom sastanku kabineta rekao da će vlada „brzo i odlučno uvesti“ sistem maksimalnih cena naftnih derivata. Zemlja je u velikoj meri zavisna od uvoza za skoro sve energente, sirovine i poljoprivredne proizvode.

Iran poziva ljude da se okupe kako bi položili zakletvu novom lideru

Iran je pozvao građane da se danas okupe širom zemlje kako bi položili zakletvu na vernost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju. Iranski Savet za koordinaciju islamske propagande pozvao je javnost da se okupi „istovremeno širom zemlje“ u 15 časova po lokalnom vremenu i „izjavi svoj bajat“, odnosno zakletvu vernosti, objavila je državna novinska agencija IRNA. U glavnom gradu Teheranu, glavni skup će se održati na centralnom gradskom trgu Enkelab, objavila je IRNA.



Novi napadi širom Bliskog istoka Zemlje na Bliskom istoku izveštavaju o novim vazdušnim napadima u ponedeljak ujutru. Iran Izraelska vojska je jutros objavila da je pokrenula novi talas napada na centralni Iran. Nekoliko sati nakon što je Iran imenovao novog vrhovnog vođu, Iranska revolucionarna garda je objavila nova lansiranja raketa. Liban Izraelska vojska je takođe objavila da je jutros napala infrastrukturu Hezbolaha u glavnom gradu Bejrutu. Snimci novinske agencije Rojters pokazuju dim koji se diže iz južnih predgrađa grada. Odvojeno, snimci prikazuju požar u hotelu Ramada u Bejrutu i ​​oštećenje stana u hotelu nakon izraelskog napada. Ovo dolazi nakon što je izraelska vojska objavila da je izvršila napad u Bejrutu tokom noći u kojem je ubijeno nekoliko visokih komandanata Kuds snaga Iranske revolucionarne garde. Bahrein Najmanje 32 osobe su povređene, od kojih četiri teško, kada su iranski napadi dronova pogodili naselje Sitra u ranim jutarnjim satima, rekao je Nacionalni komunikacioni centar kraljevine za CNN. Među povređenima su bila deca u napadima koji su ciljali stambena područja u blizini energetske infrastrukture, prema NCC-u. Ujedinjeni Arapski Emirati Ekipa CNN-a u Abu Dabiju čula je jutros glasne eksplozije i rekla da su to jedni od najglasnijih pucnjeva koje su čuli od početka rata. Ministarstvo odbrane zemlje saopštilo je da su zvuci rezultat presretanja „balističkih raketa“ od strane sistema protivvazdušne odbrane, dok su borbeni avioni presreli dronove i krstareće rakete. Saudijska Arabija Četiri drona koja su letela ka naftnom polju Šajbah, jednom od najvećih u regionu, presretnuta su i uništena u pustinji Rub al Kali jutros, objavilo je Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije na Platformi X. Kuvajt Kuvajtska nacionalna garda oborila je dron rano jutros „na jednoj od lokacija pod svojom zaštitom“. Snage su saopštile da su oborile dron „kao deo napora da obezbede vitalne objekte“. Katar Oružane snage presrele su raketni napad jutros, objavilo je Ministarstvo odbrane u objavi na Platformi X.

Bivši politički zatvorenik: Iran neće promeniti svoj antiamerički stav

Iranski režim neće promeniti svoj antiamerički stav pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, naučnik i bivši politički zatvorenik u Iranu, rekao je za CNN. Kian Tadžbakš, američko-iranski državljanin koji je 2009. godine osuđen na zatvorsku kaznu zbog niza optužbi za bezbednost, takođe je rekao da veruje da će „iranski režim nastaviti represiju nad sopstvenim narodom“.

„Iranski revolucionarni gardijski korpus i novi vrhovni vođa su neumoljivi protiv Sjedinjenih Država i Izraela“, rekao je, sećajući se iskustva kada mu je rečeno da su Amerikanci neprijatelji i da ga smatraju „izdajničkim Irancem“. „Zato mi izbor novog vrhovnog vođe govori da režim neće preispitati svoj antiamerički stav“, dodao je. Naučnik je rekao da režim ostaje čvrsto na vlasti u zemlji uprkos udarcima koje je njegovo rukovodstvo pretrpelo i upozorio je građane da ne izlaze na proteste.

Dodao je da ne vidi prostor za promene u kratkom roku. „Ako ova vojna operacija potrese režim, moguće je da se takva prilika ukaže narodu Irana“, rekao je on. Iran je imenovao Modžtabu Hamneija, sina ubijenog vladara Alija Hamneija, za novog vrhovnog vođu. Ranije ove godine, vlasti su brutalno ugušile antivladine proteste, ubivši hiljade ljudi.

Najmanje 32 povređene u napadu iranskog drona na Bahrein, javlja državna novinska agencija

Najmanje 32 osobe su povređene u Bahreinu nakon napada iranskog drona u blizini prestonice, javila je državna Bahreinska novinska agencija.

U izveštaju, pozivajući se na ministarstvo zdravlja, navodi se da su svi povređeni državljani Bahreina, uključujući 17-godišnju devojčicu koja je zadobila teške povrede glave i oka, dok je najmlađa povređena osoba dvomesečna beba. Četiri povređene su u „teškom stanju“, dodaje se u izveštaju, uključujući decu kojoj je potrebna operacija.

Foks njuz: Tramp nije zadovoljan novim ajatolahom

Predsednik SAD Donald Tramp „nije zadovoljan“ imenovanjem Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu Irana, prema emisiji Foks njuza. Voditelj Brajan Kilmid rekao je da je razgovarao sa predsednikom nakon objave, koji mu je rekao: „Nisam zadovoljan.“ Kilmid nije pružio dalje detalje o razgovoru, a Tramp se još nije javno oglasio.

Tramp: Netanjahu i ja ćemo zajedno odlučiti

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će odluka o tome kada će se završiti rat sa Iranom biti „zajednička“ i da će je doneti sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, izveštava „The Times of Israel“. U kratkom telefonskom intervjuu, predsednik SAD je takođe tvrdio da bi Islamska Republika uništila Izrael da on i Netanjahu nisu bili na vlasti. Rekao je: „Iran je nameravao da uništi Izrael i sve oko njega...

Radili smo zajedno. Uništili smo zemlju koja je želela da uništi Izrael.“ Predsednika SAD su pitali da li će sam odlučiti kada će se rat sa Iranom završiti ili će Netanjahu imati reč u tome. „Mislim da je to zajednička odluka... donekle. Razgovarali smo. Doneću odluku u pravo vreme, ali sve će se uzeti u obzir“, rekao je.

Na pitanje da li bi Izrael mogao da nastavi rat nakon što SAD odluče da obustave svoje napade, Tramp je odbio da spekuliše, pre nego što je dodao: „Ne mislim da će to biti potrebno.“

Iran pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim ajatolahom

Teheran je pokrenuo svoj prvi raketni napad na Izrael pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, objavila je državna televizija IRIB na svom Telegram kanalu.

Objavljena fotografija prikazuje raketu sa natpisom: „Na usluzi, Sejed Modžtaba“.

Saudijska Arabija: Iran bi mogao biti najveći gubitnik

Saudijska Arabija je upozorila da bi Iran mogao biti „najveći gubitnik“ ako nastavi napade na arapske države. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, saudijske vlasti su odbacile izjavu iranskog predsednika Masuda Pezeškijana da je Teheran prestao sa napadima na zemlje Persijskog zaliva.

„Kraljevina potvrđuje da iranska strana nije sprovela tu izjavu u delo, ni tokom govora iranskog predsednika niti nakon njega“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da Iran nastavlja svoje napade „na osnovu lažnih izgovora bez ikakve stvarne osnove“.

Saudijska Arabija je takođe upozorila da takvi napadi predstavljaju dalju eskalaciju koja bi mogla imati ozbiljne posledice po odnose u regionu, kako sada tako i u budućnosti.

