NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

09. 03. 2026. u 06:51

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

18.00 Mladost Lučani - Novi Pazar 2 (2.20)

20.45 Lacio - Sasuolo |1-3&||1+ (2.00)

Ukupna kvota: 4.40

Pazar pod Lalatovićem igra odličan fudbal, energični stručnjak je podigao ekipu i verujemo da mogu do bitnih bodova protiv njegovog bivšeg kluba.

Kvota na golove je odlična na duelu Lacija i Sasuola, a na poslednjih pet mečeva "neroverda" viđena su bar po tri pogotka.

