NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.00 Mladost Lučani - Novi Pazar 2 (2.20)
Ukupna kvota: 4.40
Pazar pod Lalatovićem igra odličan fudbal, energični stručnjak je podigao ekipu i verujemo da mogu do bitnih bodova protiv njegovog bivšeg kluba.
Kvota na golove je odlična na duelu Lacija i Sasuola, a na poslednjih pet mečeva "neroverda" viđena su bar po tri pogotka.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SKANDAL PERVERZNjAKA! Organizator Indijan Velsa spopadao šampionku turnira nasred terena! Kamere sve snimile (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa su - skandalozne.
08. 03. 2026. u 19:31
ZAR SVINjE?! Cela Bosna u šoku zbog onog što su uradili srpski navijači
Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine su prilično šokantne.
08. 03. 2026. u 13:11
RUSIJA JE ZAPANjENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi doživeli istinski šok.
08. 03. 2026. u 14:47
Komentari (0)