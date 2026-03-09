"JAOOO, BOŽE, NEMAMO PARA"! Nikola Jokić zbog braće čupao kosu

NIJE Nikola Jokić neko ko voli da priča sa novinarima, a o njegovom privatnom životu skoro da reč nije rekao do ovog trenutka.

U podkastu sa Edinom Avdićem, sportskim komentatorom najbolji košarkaš današnjice je otvorio dušu. Naime, ispričao je urnebesnu scenu po dolasku u Ameriku. Nikola je sa braćom Nemanjom i Strahinjom i sadašnjom suprugom Natalijom došao na Letnju ligu u Las Vegas. Sad ima milione na računu, ali tada nije imao, pa se uhvatio za glavu kada su njegova braća došla sa 100 pari čarapa.

- Dolazim iz Mege, nisam imao ništa, hiljadu, dve evra možda. Kako kaže moj kum, semnke, kokice, parkinag platiše, nemaš više. Svaki igrač kada dođe oni nam daju oko 75.000 dolara, da platim stan i sve sam tražiš. Dolazimo u Las Vegas, Letnja liga, svi smo bili tamo, Natalija je došla, a Strahinja i Nemanja kupuju 100 pari čarapa. Kada sam ja to preračunao, jaooo, a mi nemamo dinara... Jaooo Bože. Oni kupili one šarene, ja sam se naljutio, nemamo para ljudi, da li ste normalni... Kažu potpisali smo ugovor... Kakav ugovor nemamo para.. Ja sam se naljutio, oni otvaraju one čarape, ne trebaju mi čarape, imam čarape. Ko zna zašto su uzeli čarape... - ispričao je kroz smeh Nikola Jokića.

U razgovoru sa Avdićem otkrio je i šta je bila prva stvar koju je kupio kada je došao do ozbiljnijeg ugovora u NBA ligi. To je bio čuveni konj kojeg i dan-danas gledamo na konjskim trkama, "Dreamcatcher" . A nakon toga je tek kupio stan, kuću i sve ostalo...

- Moj život je promenio prvi ugovor, gde sam osetio po prvi put neke pare. Konja sam prvo kupio, "Dreamcatcher" , a onda sam otplatio Tojotu što sam imao u Megi. Kupio posle stan, kuću, ali "Dream Catcher" je prvo što sam kupio, i dalje je u štali - rekao je Jokić u podkastu "X&O's Chat".