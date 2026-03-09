KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
SINGAPUR PREMIJER LIGA
13.30 Hougang junajted - Balestije Halsa 2 (sa 2.30 na 2.05)
BUGARSKA PRVA LIGA
14.30 Montana - Ludogorec UG 3+ (sa 1.75 na 1.61)
INDIJSKA SUPERLIGA
15.00 Pundžab - Nortist junajted UG 0-2 (sa 2.00 na 1.85)
GRČKA SUPERLIGA
17.00 Panetolikos - Kifisija X (sa 3.20 na 2.90)
