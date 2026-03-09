KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

ŽIVIMO u vreme početka velikih sukoba i zato je najvažniji cilj za našu zemlju u narednih devet ili deset godina da se sačuva mir i stabilnost u zemlji i da se brani sloboda i nezavisnost Srbije, istakao je juče predsednik Aleksandar Vučić, na predstavljanju nacionalne strategije razvoja Srbije do 2030. i 2035. godine u Palati "Srbija", gde je učesnike dočekao i pozdravio humanoidni robot.