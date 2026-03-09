"KARI JE VIKAO NA MENE"! Nikola Jokić nije mogao više da ćuti, otkrio sve o debaklu Srbije na Evropskom prvenstvu

Nikola Jokić je u podkastu sa Edinom Avdićem otvorio dušu i pričao o raznim temama, a govorio je o bivšem selektoru košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislavu Pešiću.

Naime, kada se dotakla priča o kritikama trenera, najbolji košarkaš današnjice je uzeo Svetislava Pešića kao primer.

- Volim da budem kritikovan, ali da znam da je trener u pravu. Ako me kritikuje za nešto što nije u pravu... Zašto? Budi trener, nauči me, nemoj da kritikuješ samo da bi me kritikovao. A kada je u pravu, saslušam. I sa Karijem isto. Ja ga jako cenim i poštujem. Ljudi Karija gledaju kroz godine, sastanci dugi, i on se promenio - počeo je Jokić i nastavio:

- Zapamtio sam dosta stvari, jako mi se sviđa to njegovo. Mnogim igračima se ne sviđa, što je normalno, ne može svakom da se sviđa. Ali ta njegova vera u sebe i svoje znanje, on priča o svom sistemu sat i po - dva, on ne pogreši ni jednu reč i nijedan princip svog sistema. U levo, budi visoko, gde si, zašto... Ja sam nekada bio igrač pre 50 godina, razume da je neko malo jači od tebe, mnogi bi se prevarili koja je priprema njegova - ispričao je Jokić.

Nikola se dotakao i ispadanja od Finske na prethodnom Eurobasketu, posle kojih je Kari dobio ozbiljne kritike, ali ne i od Jokića.

- Ja imam veliko mišljenje o Kariju. Izgubili smo od Finske, desi se, svako ima svoje mišljenje. Ko je kriv za neuspeh, igrači i treneri, isto kako su krivi igrači i treneri kad smo bili treći na olimpijskim igrama. Moglo je bolje, fala Bogu, trebalo je bolje. Ali ja Karija veoma poštujem i mnogo cenim koliko sebe daje za to.

Upitan je šta misli o tome da u današnje vreme igrači ne trpe kada treneri viču na njih.

- Mislim da je to lupetanje gluposti. Kari je vikao na nas, vikao je na mene. Igrači drugačije prihvate. Jedan će reći "Kari je ovakav", neko će reći "Kari je ovakav". Mislim da se trener i dalje ceni, da li u NBA ili negde drugde, iz mog ugla je tako, ja sam takav, nemam problem da prihvatim nešto, volim da slušam i volim detalje, mislim da treneri i dalje imaju autoritet i da su oni ipak gazde ekipe. Ako neki trener ne može da prihvati da po jednom igraču treba da se pravi nešto, a ne po trenerskom sistemu, možda je samo loš trener, jer u košarci je pravljenje prednosti početak i kraj košarke.