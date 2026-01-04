TIP ostali sportovi

NVORA JE IMAO LIČNI OKRŠAJ SA BIVŠIM KLUBOM: Crveno-beli po prvi put savladali Efes u Istanbulu

Marko Milosavljević

04. 01. 2026. u 11:15

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u 13. kolu Evrolige gostovati Iliriji.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Crveno-beli su odigrali jako zrelo u Istabulu i po prvi put su savladali Anadolu Efes na njihovom terenu.

Od početka utakmice, izabranici Saše Obradovića su delovali fokusirano i orgranizovani.

Džordan Nvora je imao "lični" okraj sa bivšim klubom, ubacio je 24 poena za 26 minuta provedenih na parketu.

Zvezda je na kraju upisala rutinsku pobedu, nakon 40 minuta igre na semaforu je stajalo 65:87.

Verujemo da će danas ostvariti rutinbsku pobedu protiv Ilirije.

NAŠ TIP: Ilirija - Crvena zvezda H2 14,5 (1,88)

