ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

04. 01. 2026. u 09:50

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

АБА ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

ABA tiket

16.30 Boban Marjanović +13,5 (1,85)

16.30 Stefan Miljenović +8,5 (1,85)

16.30 Čima Moneke +12,5 (1,85)

Kvota: 6,33

