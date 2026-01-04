ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA tiket
16.30 Boban Marjanović +13,5 (1,85)
16.30 Stefan Miljenović +8,5 (1,85)
16.30 Čima Moneke +12,5 (1,85)
Kvota: 6,33
