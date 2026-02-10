JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Profimedia

Jučerašnji "sigurica" tiket pogođen je uz malo neizvesnosti samo tokom kratkog peroda utakmice Famalikao - AVS koju je na kraju domaćin ipak ubedljivo dobio.

Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:

Utorak 20.45 Maksfild - Lemington 1 (1.36)

20.45 Ebsflit junajted - Enfild taun 1 (1.41)

20.45 Dorking - Dover 1 (1.48) Ukupna kvota: 2.83

