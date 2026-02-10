JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji "sigurica" tiket pogođen je uz malo neizvesnosti samo tokom kratkog peroda utakmice Famalikao - AVS koju je na kraju domaćin ipak ubedljivo dobio.
Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:
Utorak
20.45 Maksfild - Lemington 1 (1.36)
20.45 Ebsflit junajted - Enfild taun 1 (1.41)
20.45 Dorking - Dover 1 (1.48)
Ukupna kvota: 2.83
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
