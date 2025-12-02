TIP ostali sportovi

PREKINULI SU CRNU SERIJU: Timbervulvsi ponovo hvataju ritam

Marko Milosavljević

02. 12. 2025. u 14:14

KOŠARKAŠI Minesote će u noći između utorka i srede gostovati Nju Orleansu.

ПРЕКИНУЛИ СУ ЦРНУ СЕРИЈУ: Тимбервулвси поново хватају ритам

Foto: Profimedia

Timbervulvsi su bili u maloj krizi, imali su niz od tri poraza, ali su ga prekinuli u prošlom kolu.

Odigrali su sjajno na svom terenu, savladali su San Antonio sparse rezultatom 125:112.

Entoni Edvards je sa 32 poena bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Džulijus Rendl sa 22 poena i 12 asistencija.

Minesota polako hvata ritam i verujemo da će danas salviti na gostovanju.

NAŠ TIP: H2 6,5 (kvota 1,58)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)