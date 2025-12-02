PREKINULI SU CRNU SERIJU: Timbervulvsi ponovo hvataju ritam
KOŠARKAŠI Minesote će u noći između utorka i srede gostovati Nju Orleansu.
Timbervulvsi su bili u maloj krizi, imali su niz od tri poraza, ali su ga prekinuli u prošlom kolu.
Odigrali su sjajno na svom terenu, savladali su San Antonio sparse rezultatom 125:112.
Entoni Edvards je sa 32 poena bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Džulijus Rendl sa 22 poena i 12 asistencija.
Minesota polako hvata ritam i verujemo da će danas salviti na gostovanju.
NAŠ TIP: H2 6,5 (kvota 1,58)
