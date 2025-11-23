TIP ostali sportovi

DA LI ĆE NAJZVUČNIJE POJAČANJE DEBITOVATI? Zvezda stigla u Beč nakon poraza u Valensiji

Marko Milosavljević

23. 11. 2025. u 09:56

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u osmom kolu ABA lige gostovati Beču

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Crveno-beli su odigrali jednu od lošijih partija ove sezone u Eroligi i pretrpeli su tesan poraz od Valensije.

Poraz, ipak, ne treba da brine, iako Zvezda nije bila na svom nivou, bila je u rezultatskom egalu sa kvalitetnim protivnikom.

Na poluvremenu su imali zaoostatak od 10 poena, ali su odmah u trećem kvartalu to nadoknadili.

Veliki broj grešaka i izgubljenoh lopti u završnici ih je koštao trijumfa, konačan rezultat glasio je 76:73.

Danas ća Devonte Grejem najverovatnije debitovati i biće interesantno videti kako će izgledati na terenu.

Verujemo da će utakmica u Beču biti otvorena i efikasna.

NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,90)

