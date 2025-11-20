TIP ostali sportovi

LIGA ŠAMPIONA: "Lisice" lagano odrađuju posao, Seged usporava ritam...

Marko Milosavljević

20. 11. 2025. u 12:00

DANAS se igra Liga šampiona u rukometu, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

FOTO: Tanjug/AP

Liga šampiona

18.45 Seget - Eurofarm Pelister -56,5 (1,90)

20.45 Fukse Berlin - Sporting H1 -4,5 (2,15)

Kvota: 4,09

