ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA liga
17.00 Aleksej Nikolić +11,5 (1,81)
17.00 Di-Džej Stjuart +11,5 (1,90)
17.00 Džered Batler -14,5 (1,86)
Kvota: 6,40
