ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

17. 11. 2025. u 15:23

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

FOTO: KK Cedevita Olimpija/Ales Fevzer/ABA liga

ABA liga

17.00 Aleksej Nikolić +11,5 (1,81)

17.00 Di-Džej Stjuart +11,5 (1,90)

17.00 Džered Batler -14,5 (1,86)

Kvota: 6,40

