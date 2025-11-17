OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Ponedeljak
15.00 FMP - Dubai -165,5 (1,90)
20.00 Trevizo - Virtus Bolonja -165,5 (2,20)
Kvota: 4,18
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
VAŽNOST MEČA ĆE UTICATI NA REZULTAT: NE očekujte mnogo golova u Budimpešti
16. 11. 2025. u 12:57
JOŠ JEDAN PROLAZ JUČE - OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
16. 11. 2025. u 09:53
ALBANCI ZAPANjENI: Evo šta se u Sloveniji desilo navijačima lažne države (FOTO)
Najnovije vesti iz fudbala stižu iz Slovenije i tiču se Srbije.
16. 11. 2025. u 14:25
SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!
Najnovije vesti iz fudbala su prilično skandalozne. Srbija se tu našla, ni kriva ni dužna, u centru pažnje, a incident koji se desio - poprima međunarodne razmere.
16. 11. 2025. u 12:18
PARTIZAN SE HITNO OGLASIO O NOVOM TRENERU! Na pomolu još jedna promena?!
Najnovije vesti iz Partizana verovatno će iznenaditi mnoge.
16. 11. 2025. u 13:07
Komentari (0)