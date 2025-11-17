TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

17. 11. 2025. u 08:23

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Ponedeljak

15.00 FMP - Dubai -165,5 (1,90)

20.00 Trevizo - Virtus Bolonja -165,5 (2,20)

Kvota: 4,18

