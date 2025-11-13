DESETKOVANA ZVEZDA NE ZNA ZA STRAH: Crveno-beli dočekuju Monako
CRVENA zvezda će u jedanaestom kolu Evrolige ugostiit Monako.
Crveno-beli igraju sjajnu košarku ove sezone, imali su niz od sedam pobeda u najelitnijem takmičenju, ali u prošlom kolu su pretrpeli poraz na gostovanju.
Kratka rotacija i umor su učinili svoje, u Dubai su otputovali bez Čime Monekea i to je veliki deficit za već desetkovanu ekipu.
Ipak, izabranici Saše Obradovića su pokazali karakter, bili su u rezultatskom egalu sve do poslednje deonice, a onda je protivnik uspeo da se odlepi i na kraju slavi rezultatom 102:86.
Poraz nije najveći problem, već pobreda Ebuke Izundua koji se pokazao kao veliko pojačanje.
Monako je dožoveo tesan poraz od Partizana pre dva dana, ali zato će danas biti maksimalno motivisan da ispravi stvari.
Imali su zaostatak od 20 poena u poslednjoj deonici, a onda su sjajno igrom napravili seriju od 22:0 i tako preuzeli vođstvo.
Ipak, u neizvesnoj završnici nisu pogodili nekoliko otovorenih šuteva i to ih je koštalo trijumfa.
Verujemo da će obe ekipe u prvom poluvremenu biti šuterski raspoložene i da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: 1. poluvreme +83,5 (kvota 1,62)
