FLORIĐANI SI SLAVILI NAKON PRODUŽETKA: Klivlend želi osvetu!

Marko Milosavljević

12. 11. 2025. u 14:35

MAJAMI i Klivlend se sastaju u noći između srede i četvrtka.

ФЛОРИЂАНИ СИ СЛАВИЛИ НАКОН ПРОДУЖЕТКА: Кливленд жели освету!

FOTO: Tanjug/AP

Okršaja pomentuih rivala gledali smo pre samo dva dana na istom ovom mestu i domaćin je slavio nakon produžetka rezultatom 140:138.

Gledali smo brzu i efikasnu utakmicu, veliki broj poseda je uticao na to da vidimo veliki broj poena.

Norman Pauel je sas 33 poena bio najefikasniji u pobedi svog tima, dok ga je pratio Vigins sa 23. Srpski internacionalac Nikola Jović je imao 8 pogodaka i isto toliko skokova.

Donovan Mičel je u suprotnom taboru sakupio 25 poena, 15 uhvaćenih lopti i 8 asistencija.

Verujemo da će Klivlend danas biti uspešniji.

NAŠ TIP: Majami - Klivlend 2 (kvota 2,85)

