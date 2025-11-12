KINGSI SU U DONJEM DELU TABELE: Atlanta ima pozitivan skor
SAKRAMENTO i Atlanta će odmeriti snage u noći između srede i četvrtka.
Kingsi su vezali tri poraza i trenutno ne igraju košarku na zavodnom nivou, poslednji u nizu poraz pretrpeli su od Denvera na svom parketu (108:122).
Najistaknutiji u porazu svog tima na terenu bio je Litvanac Domantas Sabonis koji je utakmicu završio sa 19 poena i 8 skokova.
Sakranebt se trenuto nalazi na pretposlednjom poziciji na Zapadu sa skorom 3:8.
Sa druge strane, Hoksi za sada imaj pozitivan skor, upisali su šest pobeda i pet poraza.
Verujemo da će domaćin slaviti.
NAŠ TIP: Sakramento - Atlanta 1 (kvota 2,35)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PIREJCI SU SRUŠILI PARTIZAN: Žalgiris je visoko pozicioniran
12. 11. 2025. u 13:46
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
12. 11. 2025. u 14:15
ZVEREV SE NE PITA NIŠTA: Siner mu je u Parizu prepustio samo jedan gem!
12. 11. 2025. u 13:30
"SRBI SU PATRIOTE, NEMAMO POJMA ŠTA NAM SAD SPREMAJU!" Nemac, selektor Engleza, Tomas Tuhel, o Engleska - Srbija, borbi za Mundijal!
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su i te kako zanimljive. Za njih se pobrinuo novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović.
12. 11. 2025. u 14:04
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
Najnovije vesti iz Velike Britanije imaju veze i sa Srbijom.
12. 11. 2025. u 13:30
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.
12. 11. 2025. u 12:49
Komentari (0)