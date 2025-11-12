TIP ostali sportovi

KINGSI SU U DONJEM DELU TABELE: Atlanta ima pozitivan skor

Marko Milosavljević

12. 11. 2025. u 14:25

SAKRAMENTO i Atlanta će odmeriti snage u noći između srede i četvrtka.

Foto: Profimedia

Kingsi su vezali tri poraza i trenutno ne igraju košarku na zavodnom nivou, poslednji u nizu poraz pretrpeli su od Denvera na svom parketu (108:122).

Najistaknutiji u porazu svog tima na terenu bio je Litvanac Domantas Sabonis koji je utakmicu završio sa 19 poena i 8 skokova.

Sakranebt se trenuto nalazi na pretposlednjom poziciji na Zapadu sa skorom 3:8.

Sa druge strane, Hoksi za sada imaj pozitivan skor, upisali su šest pobeda i pet poraza.

Verujemo da će domaćin slaviti.

NAŠ TIP: Sakramento - Atlanta 1 (kvota 2,35)

