BASKIJCI SU SRUŠILI REAL: Pariz igra dobro na svom terenu

Marko Milosavljević

15. 10. 2025. u 14:32

PARIZ i Basonija će se sasati u četvrtom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

БАСКИЈЦИ СУ СРУШИЛИ РЕАЛ: Париз игра добро на свом терену

Foto: Profimedia

Baskijci su protiv Real Madrida imali pravi "revolveraški obračun" koji su na kraju rešili u svoju korist.

U okviru drugog kola španskog šampionata savladali su Madriđane na svom parketu rezultatom 105:100.

Trent Forest je sa 26 pogodaka bio najefikasniji u svom sastavu, dok ga je pratio Luvavu Kabaro sa 22, Luka Šamanić je dodao 17.

Parižani su u prethodnom kolu Evrolige savladali Virtus iz Bolonje rezultatom 90:79.

Naša procena je da će domaćin biti uspešniji.

NAŠ TIP: Pariz - Baskonija 1 (kvota 1,53)

