BORG NEMA KVALITET: Iskustvo je na strani Austrijanca
LEO Borg i Sebastijan Ofner će se sastati u prvom kolu tutnira u Švedskoj.
Švedski teniser je sin legende "belog sporta" a za turnir u Stokholmu je dobio specijalu pozivnicu.
Leo neće nikada dostići visok nivo tenisa, trenutno igra na ITF turnirima i sakuplja bodove.
Nije preterano talentovan i česti gubi u uvodnim kolima, pre deset dana je u Egiptu izgubio od Ostapenkova.
Ofner je, ipak, daleko iskusniji igrač i verujemo da će ovaj meč rutinski rešiti u svoju korist.
NAŠ TIP: Borg - Ofner 0:2 (kvota 1,58)
