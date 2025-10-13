BORG NEMA KVALITET: Iskustvo je na strani Austrijanca

LEO Borg i Sebastijan Ofner će se sastati u prvom kolu tutnira u Švedskoj.

EPA-EFE/ANTONIO PAZ

Švedski teniser je sin legende "belog sporta" a za turnir u Stokholmu je dobio specijalu pozivnicu.

Leo neće nikada dostići visok nivo tenisa, trenutno igra na ITF turnirima i sakuplja bodove.

Nije preterano talentovan i česti gubi u uvodnim kolima, pre deset dana je u Egiptu izgubio od Ostapenkova.

Ofner je, ipak, daleko iskusniji igrač i verujemo da će ovaj meč rutinski rešiti u svoju korist.

NAŠ TIP: Borg - Ofner 0:2 (kvota 1,58)

