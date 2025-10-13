TRENUTNO JE U PADU FORME: Francuz je kvalitetniji teniser od današnjeg rivala
KORENTAN Mute i Bernard Tomić će se sastati u prvom kolu turnira u Almatiju.
Francuz je u jednom delu sezone igrao jako dobar i kvalitetan tenis, međutim, trenutno je u blagom padu forme.
Poslednji poraz dožieo je u Šangaju kada je bolji od njega bio Liarner Tijen rezultatom 2:1 (6:4,4:6,6:4).
Sa druge strane, Australijanac je do glavnog žreba došao u kvalifikacijama, u poslednjem kolu je eliinisao Hislera nakon tri odigrana seta.
Mute je bolji igrač i verujemo da će to pokazati na terenu.
NAŠ TIP: Tomić - Mute 2-2 (kvota 1,45)
