TRENUTNO JE U PADU FORME: Francuz je kvalitetniji teniser od današnjeg rivala

KORENTAN Mute i Bernard Tomić će se sastati u prvom kolu turnira u Almatiju.

Foto: Profimedia

Francuz je u jednom delu sezone igrao jako dobar i kvalitetan tenis, međutim, trenutno je u blagom padu forme.

Poslednji poraz dožieo je u Šangaju kada je bolji od njega bio Liarner Tijen rezultatom 2:1 (6:4,4:6,6:4).

Sa druge strane, Australijanac je do glavnog žreba došao u kvalifikacijama, u poslednjem kolu je eliinisao Hislera nakon tri odigrana seta.

Mute je bolji igrač i verujemo da će to pokazati na terenu.

NAŠ TIP: Tomić - Mute 2-2 (kvota 1,45)

