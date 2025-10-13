TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

13. 10. 2025. u 07:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

Tanjug/AP

Ponedeljak

13.00 Kecmanović - Miler 1 (1,50)

16.00 Tomić - Mute 0:2 (1,78)

18.30 Borg - Ofner 0:2 (1,58)

Kvota: 4,22

