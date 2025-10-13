OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Ponedeljak
13.00 Kecmanović - Miler 1 (1,50)
16.00 Tomić - Mute 0:2 (1,78)
18.30 Borg - Ofner 0:2 (1,58)
Kvota: 4,22
