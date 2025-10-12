TIP ostali sportovi

SPEKTAKL VEĆ NA STARTU SEZONE: Olimpijakos i Panatinaikos po prvi put sa novim sastavima odmeravaju snagu

Marko Milosavljević

12. 10. 2025. u 10:30

KOŠARKAŠI Olimpijakosa i Pantinaikosa će se sastati u drugom kolu grčkog šampionata.

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

Grčki velikani se sastaju ve u drugom kolu domaćeg šampionata i biće itneresantno videti ko će steći prednost na samom startu.

Titulu Šampiona brani Olimpijakos koji je slavio u finalu rezultatom 3-1 u seriji.

Najkorisniji igrač finala bio je Saša Vezenkov koji je posizao 15,5 poena u proseku.

Obe ekipe će raspoložene ući u ovaj duel, crveno-beli su u poslednjem kolu Evrolige savladali Dubai, dok su zeleni bili bolji od Baskonije.

Panatinaikos ima na papiru moćniji sastav, ali prednost domaćeg terena koju imaju Pirejci je od krucijalnog značaja.

Očekujemo zanimljivu i otvorenu utakmicu.

NAŠ TIP: Olimpijakos - Panatinaikos +163,5 (kvota 1,83)

