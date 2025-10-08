TIP ostali sportovi

U PRVOM KOLU SU SLAVILI: Podgoričani jure drugu pobedu na evrosceni

Marko Milosavljević

08. 10. 2025. u 12:09

BUDUĆNOST će u drugom kolu Evrokupa ugostiti Trento.

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga

Podgoričani su prošle sezone igrali sjajnu košarku, stigli su do finala ABA lige, ali poraženi su od Partizana.

Kostur tima su zadržali, međutim, sastav je napustio igrač koji je srušio Crvenu zvezdu u polufunalu regionalnog šampionata, odnosno Mekinli Rajt.

U prvom kolu ekipa Budućnosti savladala je London, a zatim je u ABA ligi poražena od Spartak Subotice.

Verujemo da će i danas biti uspešni.

NAŠ TIP: Budućnost - Trento h1 -5,5 (kvota 1,55)

