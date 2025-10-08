TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

08. 10. 2025. u 13:24

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

FOTO: Promo

Evroliga

20.05 Ilajdža Brajant +13,5 (1,90)

20.05 Den Oturu -13,5 (1,98)

20.05 Tamir Blat +7,5 (1,90)

Kvota: 7,15

