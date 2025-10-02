MADRIĐANI SU LOŠE OTVORILI SEZONU: Pirejci stigli do bodova na teškom gostovanju

REAL Madrid i Olimpijakos će odigrati meč drugog kola najelitnijeg evropskog takmičenja.

Foto: EPA-EFE/PETE ANDREOU

Obe ekipe su meč prvog kola igrale na gostovanju, ali samo je grčki velikan uspeo da stigne do trijumfa.

Pirejci su savladali Baskoniju usred Vitorije, gledali smo itneresantnu utakmicu ,a konačan rezultat glasio je 96:102.

Igralo se u izuzetno brzom ritmu i videli smo veliki broj poena, najistaknutiji na terenu bio je Saša Vezenkov koji je imao dabl-dabl učinak od 24 poena i 13 skokova.

Sa druge strane, Madriđani su poraženi u Bolonji od Virtusa, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 74:68.

Očekujemo veliki broj poena u današnjem duelu.

NAŠ TIP: +165,5 (kvota 1,90)

