MADRIĐANI SU LOŠE OTVORILI SEZONU: Pirejci stigli do bodova na teškom gostovanju
REAL Madrid i Olimpijakos će odigrati meč drugog kola najelitnijeg evropskog takmičenja.
Obe ekipe su meč prvog kola igrale na gostovanju, ali samo je grčki velikan uspeo da stigne do trijumfa.
Pirejci su savladali Baskoniju usred Vitorije, gledali smo itneresantnu utakmicu ,a konačan rezultat glasio je 96:102.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Igralo se u izuzetno brzom ritmu i videli smo veliki broj poena, najistaknutiji na terenu bio je Saša Vezenkov koji je imao dabl-dabl učinak od 24 poena i 13 skokova.
Sa druge strane, Madriđani su poraženi u Bolonji od Virtusa, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 74:68.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Očekujemo veliki broj poena u današnjem duelu.
NAŠ TIP: +165,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
AMERIKANCU SE NE PIŠE DOBRO: Kinez voli da igra pred svojim navijačima
02. 10. 2025. u 09:01
U TOKIJU JE ELIMINISAN VEĆ U PRVOM KOLU: Srbin može mnogo bolje
02. 10. 2025. u 08:49
PARTIZAN MORA BOLjE: Crno-beli idu po prvu evroligašku pobedu!
02. 10. 2025. u 08:15
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
03. 10. 2025. u 14:35
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)