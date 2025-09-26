HOLANĐANIN JE VEZAO ČAK ŠEST PORAZA: Francuz je u boljoj formi
TALON Grikspor i Korentan Mute će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga.
Holanđanin je trentno u katastrofalnoj formi, vezao je šest poraza i na terenu ne izgleda dobro.
Poslednji put gledali smo ga u Čengduu kada je poražen od Tara Danijela.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Griksporu se retko dešava da je u ovakvom stanju, neretko brzo prekine negativan niz.
Sad druge strane, Francuz ima sjajnu nedelju zza sebe, na turniru u Hangdžuu stigao je do polufinala.
Mute je u boljoj formi i verujemo da će to iskoristiti.
NAŠ TIP: Mute - Grikspor 1 (kvota 1,67)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
