TIP ostali sportovi

HOLANĐANIN JE VEZAO ČAK ŠEST PORAZA: Francuz je u boljoj formi

Marko Milosavljević

26. 09. 2025. u 07:19

TALON Grikspor i Korentan Mute će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga.

ХОЛАНЂАНИН ЈЕ ВЕЗАО ЧАК ШЕСТ ПОРАЗА: Француз је у бољој форми

FOTO: Tanjug/AP

Holanđanin je trentno u katastrofalnoj formi, vezao je šest poraza i na terenu ne izgleda dobro.

Poslednji put gledali smo ga u Čengduu kada je poražen od Tara Danijela.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Griksporu se retko dešava da je u ovakvom stanju, neretko brzo prekine negativan niz.

Sad druge strane, Francuz ima sjajnu nedelju zza sebe, na turniru u Hangdžuu stigao je do polufinala.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Mute je u boljoj formi i verujemo da će to iskoristiti.

NAŠ TIP: Mute - Grikspor 1 (kvota 1,67)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POČINJE NOVA SEZONA: Efes ima visoke ciljeve

POČINjE NOVA SEZONA: Efes ima visoke ciljeve