HOLANĐANIN JE VEZAO ČAK ŠEST PORAZA: Francuz je u boljoj formi

Grikspor i Korentan Mute će odmeriti snage u prvom kolu Pekinga.

FOTO: Tanjug/AP

Holanđanin je trentno u katastrofalnoj formi, vezao je šest poraza i na terenu ne izgleda dobro.

Poslednji put gledali smo ga u Čengduu kada je poražen od Tara Danijela.

Griksporu se retko dešava da je u ovakvom stanju, neretko brzo prekine negativan niz.

Sad druge strane, Francuz ima sjajnu nedelju zza sebe, na turniru u Hangdžuu stigao je do polufinala.

Mute je u boljoj formi i verujemo da će to iskoristiti.

NAŠ TIP: Mute - Grikspor 1 (kvota 1,67)

