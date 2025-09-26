U PRVOM KOLU JE IMAO DOSTA PROBLEMA: Fric će danas biti oprezniji
TEJLOR Fric i Nuno Boržeš će odmeriti snage u drugom kolu Tokija.
Amerikanac je imao dosta problema na startu turnira, ali je uspeo da savlada Gabrijela Dijaloa rezultatom 2:1.
Tejlor je izgbio prvi set, međutim, u nastavku je popravio servis i osvojio naredna dva.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sa druge strane, Portugalac je takođe igrao odlučujući set protiv Japanca Vatanukija.
Verujemo da će Fric danas odigrati daleko bolje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Boržeš - Fric 0:2 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
26. 09. 2025. u 07:07
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
26. 09. 2025. u 07:00
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!
Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.
24. 09. 2025. u 16:39
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma. Pobedu je proslavio podignuta tri prsta na obe ruke, a to se nije dopalo komšijama, što je moglo da se vidi i u hrvatskim medijima koji su ovakvu proslavu videli kao provokaciju.
24. 09. 2025. u 14:07
Komentari (0)