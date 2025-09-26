TIP ostali sportovi

U PRVOM KOLU JE IMAO DOSTA PROBLEMA: Fric će danas biti oprezniji

Marko Milosavljević

26. 09. 2025. u 07:15

TEJLOR Fric i Nuno Boržeš će odmeriti snage u drugom kolu Tokija.

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanac je imao dosta problema na startu turnira, ali je uspeo da savlada Gabrijela Dijaloa rezultatom 2:1.

Tejlor je izgbio prvi set, međutim, u nastavku je popravio servis i osvojio naredna dva.

Sa druge strane, Portugalac je takođe igrao odlučujući set protiv Japanca Vatanukija.

Verujemo da će Fric danas odigrati daleko bolje.

NAŠ TIP: Boržeš - Fric 0:2 (kvota 1,55)

