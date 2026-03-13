Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

13. 03. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Petak

18.00 Karagumruk - Fenerbahče 2&|1+&2+ (1.92)

20.00 Al Kadišja - Al Ahli |1+&2+ (1.45)
20.45 Marselj - Okser 1 (1.48)

Ukupna kvota: 4.12

Fener mora rutinski pobediti najgori tim turske Superlige ako misli da ima ikakve šanse da se bori za titulu.

Kadišja i Al Ahli su dva napadački potentna tima, postižu dosta golova, igraju otvoreno i očekujemo da to pokažu na večerašnjem susretu.

Marselj se konsolidovao, upisao je par pobeda i Okser mu je idealan protivnik za nastavak niza i ujedno bi ga učvrstio na trećem mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke, pa je to čak dovelo i do toga da reaguje predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, a onda i do jednog šok-obrta.

