NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
18.00 Karagumruk - Fenerbahče 2&|1+&2+ (1.92)
20.45 Marselj - Okser 1 (1.48)
Ukupna kvota: 4.12
Fener mora rutinski pobediti najgori tim turske Superlige ako misli da ima ikakve šanse da se bori za titulu.
Kadišja i Al Ahli su dva napadački potentna tima, postižu dosta golova, igraju otvoreno i očekujemo da to pokažu na večerašnjem susretu.
Marselj se konsolidovao, upisao je par pobeda i Okser mu je idealan protivnik za nastavak niza i ujedno bi ga učvrstio na trećem mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.
