NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Petak 18.00 Karagumruk - Fenerbahče 2&|1+&2+ (1.92)



20.45 Marselj - Okser 1 (1.48) 20.00 Al Kadišja - Al Ahli |1+&2+ (1.45)20.45 Marselj - Okser 1 (1.48) Ukupna kvota: 4.12

Fener mora rutinski pobediti najgori tim turske Superlige ako misli da ima ikakve šanse da se bori za titulu.

Kadišja i Al Ahli su dva napadački potentna tima, postižu dosta golova, igraju otvoreno i očekujemo da to pokažu na večerašnjem susretu.

Marselj se konsolidovao, upisao je par pobeda i Okser mu je idealan protivnik za nastavak niza i ujedno bi ga učvrstio na trećem mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

