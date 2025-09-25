NAPREDOVAO JE U SVIM SEGMENTIMA: Karlitos je podigao igru na viši nivo
KARLOS Alkaraz i Sebastijan Baez će se sastati u prvom kolu Tokija.
Strašan tenis igra Karlitos ove sezone, osvojio je dva grend slema i ponovo je prvi igrač sveta.
Poslednji put pobednički trofej podigao je pre samo tri nedelje u Njujorku kada je u finalu savladao Janika Sinera.
Karlitos je napredovao u svim segmentima, ali posebno je impresivno kako je servis podigao na potpuno viši nivo.
Tehnički je dosta radio na tom i brzina prvog servisa je samim tim postala veća.
Alkaraz ima običaj da nešto "sporije" uđe u turnir i verujemo da će to biti slučaj i danas.
NAŠ TIP: Alkaraz - Baez +16,5 (kvota 1,52)
