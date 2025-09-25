TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

25. 09. 2025. u 09:40

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i NFL-a.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto Profimedia

Sreda

14.00 SAD - Bugarska 2 (2,00)

21.00 Rendžers - Genk |1-3&||1-3 (1,95)
2.15 Arizona kardinals - Sijetl sihoks 2 (1,80)

Ukupna kvota: 7,02

