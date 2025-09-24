IZGUBILI SU OD ISTOG RIVALA: Amerikanac je stigao do polufinala Čengdua
BRENDON Nakašima i Džordan Tompson će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.
Amerikanac je prošle nedelje igrao u Čengduu, stigao je do polufinala gde je poražen od Alehandra Tabila.
Nakašima je iz takmičenja eliminisao Markosa Đirona i Junčenga Šanga, ali preko Čileanca nije mogao.
Tomspon je u poslednjih pet mečeva čak četiri puta pretpeo poraz, a zanimljivo je da je i on u Čengduu poražen od Tabila.
Verujemo da će Brendon slaviti.
NAŠ TIP: Tompson - Nakašima 2 (kvota 1,40)
