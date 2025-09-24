DVA PUTA GA JE SAVLADAO: Fric želi i treću pobedu protiv Kanađanina
TEJLOR Fric i Gabrijel Dijalo će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.
Amerikanac je na turniru u Japanu postavljen za drugo nosioca i nalazi se u donjoj polovini žreba. Potencijalni okršaj sa Karlosom Alkarazom je moguć tek u velikom finalu.
Fric je Kanađanina savladao dva puta ove godine, najpre na Ju-Es openu, a zatim i na mastersu u Torontu
Fric je pre samo nekoliko dana na Lejver kupu savladao upravo Karlitosa, ali Aleksandra Zvereva nakon toga.
Verujemo da će i danas slaviti.
NAŠ TIP: Dijalo - Fric 2-2 (kvota 1,40)
