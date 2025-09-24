MUČIO SE U PRVOM KOLU: Klajn je do trijumfa stigao nakon preokreta
LUKAS Klajn i Patrik Kipson će se sastati u drugom kolu Orleana.
Slovak je vodio veliku bitku u prvom kolu sa Igom Grenijeom i na kraju je uspeo da izađe kao pobednik.
Klajn nije dobro izgledao u prvom setu, izgubio ga je, ali tomu nije poljuljalo samopouzdanje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U nastavku je podigao nivo igre i osvojio naredna dva, na kraju je slavio rezultatom 2:1 (3:6,6:4,7:6).
Verujemo da će danas biti uspešniji od Amerikanca.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Klajn - Kipson 1 (kvota 1,70)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
BITKA ZA TREĆE KOLO: Estonac na teškom zadatku
24. 09. 2025. u 08:50
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
24. 09. 2025. u 08:20
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
BEZ NjE NIJE MOGAO! Evo koju Srpkinju je ljubio Nikola Pilić
Legendarni jugoslovenski teniser i teniski trener, Nikola Pilić, preminuo je danas u 87. godini života, ostavivši iza sebe stranice istorije belog sporta koje je sam ispisao.
23. 09. 2025. u 13:43
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)