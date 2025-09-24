TIP ostali sportovi

MUČIO SE U PRVOM KOLU: Klajn je do trijumfa stigao nakon preokreta

Marko Milosavljević

24. 09. 2025. u 09:15

LUKAS Klajn i Patrik Kipson će se sastati u drugom kolu Orleana.

МУЧИО СЕ У ПРВОМ КОЛУ: Клајн је до тријумфа стигао након преокрета

Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Slovak je vodio veliku bitku u prvom kolu sa Igom Grenijeom i na kraju je uspeo da izađe kao pobednik.

Klajn nije dobro izgledao u prvom setu, izgubio ga je, ali tomu nije poljuljalo samopouzdanje.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U nastavku je podigao nivo igre i osvojio naredna dva, na kraju je slavio rezultatom 2:1 (3:6,6:4,7:6).

Verujemo da će danas biti uspešniji od Amerikanca.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Klajn - Kipson 1 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)