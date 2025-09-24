MUČIO SE U PRVOM KOLU: Klajn je do trijumfa stigao nakon preokreta

LUKAS Klajn i Patrik Kipson će se sastati u drugom kolu Orleana.

Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Slovak je vodio veliku bitku u prvom kolu sa Igom Grenijeom i na kraju je uspeo da izađe kao pobednik.

Klajn nije dobro izgledao u prvom setu, izgubio ga je, ali tomu nije poljuljalo samopouzdanje.

U nastavku je podigao nivo igre i osvojio naredna dva, na kraju je slavio rezultatom 2:1 (3:6,6:4,7:6).

Verujemo da će danas biti uspešniji od Amerikanca.

NAŠ TIP: Klajn - Kipson 1 (kvota 1,70)

