TOKIO: Evo predloga sa teniskog turnira
POSLE ponoći se igraju mečevi na turniru u Tokiju, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
Tokio
4.00 Munar - Beretini 1-1 (1,97)
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
5.30 Vatanuki - Boržeš 1 (2,20)
Kvota: 4,33
