TIP ostali sportovi

TOKIO: Evo predloga sa teniskog turnira

Marko Milosavljević

23. 09. 2025. u 14:54

POSLE ponoći se igraju mečevi na turniru u Tokiju, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

ТОКИО: Ево предлога са тениског турнира

FOTO: Tanjug/AP

Tokio

4.00 Munar - Beretini 1-1 (1,97)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

5.30 Vatanuki - Boržeš 1 (2,20)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Kvota: 4,33

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUTARNJI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka

JUTARNjI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka