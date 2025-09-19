SUDAR "GAUČOSA": Levoruki Argentinac je najbolji plasman imao pre devet godina
BANjIS i Gomez se sastaju na čelindžeru u Argentini.
Fakundo je dobar šljakaš, međutim, više nije u najobljim igračkim godinama i pao je na listi.Najbolji najbolji tenis igrao je 2016. godine kada je stigao do 55. pozicije.
Banjis se uvek istivao na čelindžerima, ali dva puta je igrao finale i na ATP turnirima.
Oba puta je to bilo na šljaci, 2021. godine u Santijagu, a zatim i tri godine kasnije u Kordobi.
Verujemo da će danas savladati svog sunarodnika.
NAŠ TIP: Banjis - Gomez 1 (kvota 1,88)
