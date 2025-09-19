TIP ostali sportovi

SUDAR "GAUČOSA": Levoruki Argentinac je najbolji plasman imao pre devet godina

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 11:38

BANjIS i Gomez se sastaju na čelindžeru u Argentini.

Foto EPA

Fakundo je dobar šljakaš, međutim, više nije u najobljim igračkim godinama i pao je na listi.Najbolji najbolji tenis igrao je 2016. godine kada je stigao do 55. pozicije.

Banjis se uvek istivao na čelindžerima, ali dva puta je igrao finale i na ATP turnirima.

Oba puta je to bilo na šljaci, 2021. godine u Santijagu, a zatim i tri godine kasnije u Kordobi.

Verujemo da će danas savladati svog sunarodnika.

NAŠ TIP: Banjis - Gomez 1 (kvota 1,88)

