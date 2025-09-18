TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva

ТИП редакција

18. 09. 2025. u 09:15

SPREMILI smo vam dva predloga za danas.

Foto: Profimedia

Svetsko prvenstvo za odbojkaše

11.30 Filipini - Iran hendikep setova 1 (2,5) (2,25)

12.00 Francuska - Argentina ukupno poena +180,5 (1,88)

Ukupna kvota: 4,23

Filipinci imaju istorijsku šansu da prođu dalje pred svojim navijačima, biće silno motivisani i vredi probati da će uzeti bar set Iranu koji nije u najjačem sastavu došao na ovo Svetsko prvenstvo.

Francuska i Argentina se bore za osminu finala, "galskim petlovima" je pobeda imperativ, dok "gaučosima" trebaju bar dva seta kako bi imali šanse za prolaz, očekujemo veoma zanimljiv meč i tipujemo plus poene jer granica nije velika.

