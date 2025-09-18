ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva
SPREMILI smo vam dva predloga za danas.
Svetsko prvenstvo za odbojkaše
11.30 Filipini - Iran hendikep setova 1 (2,5) (2,25)
Ukupna kvota: 4,23
Filipinci imaju istorijsku šansu da prođu dalje pred svojim navijačima, biće silno motivisani i vredi probati da će uzeti bar set Iranu koji nije u najjačem sastavu došao na ovo Svetsko prvenstvo.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Francuska i Argentina se bore za osminu finala, "galskim petlovima" je pobeda imperativ, dok "gaučosima" trebaju bar dva seta kako bi imali šanse za prolaz, očekujemo veoma zanimljiv meč i tipujemo plus poene jer granica nije velika.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
JURIMO TREĆI U NIZU: Evo TIP tiketa za četvrtak
18. 09. 2025. u 07:00 >> 00:57
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)