OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
DžANG i Bu će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.
Džidžen je prošle godine igra jako dobar tenis i u jednom momentu je bio i 31. teniser sveta.
Ipak, dugo već ne beleži dobre rezultate, povrede su ga sputale da nastavi svoj put ka vrhu.
Nikada u karijeri nije osvojio trofej, a jedino finale je igrao prošle godine upravo na ovom mestu, na putu do istog eliminisao je današnjeg protivnika.
Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: Bu- Džang +22,5 (kvota 1,90)
