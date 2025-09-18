TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

18. 09. 2025. u 09:00

DžANG i Bu će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Džidžen je prošle godine igra jako dobar tenis i u jednom momentu je bio i 31. teniser sveta.

Ipak, dugo već ne beleži dobre rezultate, povrede su ga sputale da nastavi svoj put ka vrhu.

Nikada u karijeri nije osvojio trofej, a jedino finale je igrao prošle godine upravo na ovom mestu, na putu do istog eliminisao je današnjeg protivnika.

Verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: Bu- Džang +22,5 (kvota 1,90)

