FRANCUZ JE BLISTAO U SINSINATIJU: Hrvat nosi ulogu favorita

PRIŽMIĆ i Atman će odmeriti snage u prvom kolu Čengdua.

FOTO: Profimedia

Francuz je napravio senzaciju na turniru u Sinsinatiju, u Ohajo je stigao ispod radara, ali to ga nije sprečilo da stigne do polufinala mastersa.

Igrao je kao u transu, tenis koji je prikazao je iznad njegovih mogućnosti i teško da će to ponoviti.

Sa druge strane, Hrvat je igrao u glavnom žrebu Ju-Es opena, ali je poražen već u prvom kolu od Andreja Rubljova.

Pobednik ovog mećča če se u narednom kolu sastati sa Lorncom Muzetijem.

NAŠ TIP: Atman - Prižmić 2 (kvota 1,58)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA