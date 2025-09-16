PRE DVA MESECA JE BIO U DOBROJ FORMI: Kazo nije stigao do glavnog žreba Ju-Es opena
ARTUR Kazo i Mateo Arnaldi će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.
Francuski teniser je igrao u Njujorku, ali nije uspeo da stigne do glavnog žreba Ju-Es opena, poražen je u poslednjem kolu kvalifikacija od Štrufa.
Artur je u jednom momentu igrao jako dobar tenis, ali bilo je to na šljaci pre dva meseca.
Odigrao je dobro u Gštadu i Kicbilu, na turniru u Austriji je čak stigao i do finala, ali u oba navrata je poražen od Aleksandra Bublika.
Kazo je veliki atleta, fizički je izuzetno spreman, a u njegovoj igri ima dosta varijacija.
Verujemo da će savladati Arnaldija.
NAŠ TIP: Kazo - Arnaldi 1 (kvota 1,85)
