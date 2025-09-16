DOBRA IGRA PROTIV ALKARAZA GA NIJE PODIGLA: DŽumhur nastavlja sa lošim partijama

DžUMHUR i Ečeveri će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.

Foto: EPA-EFE/JASON SZENES

Damir je odigrao dobar meč protiv Karlosa Alkaraza u Sinsinatiju, ali je poražen nakon tri odigrana seta.

Dobra igra ga nije podligla, izgubio je dva meča od naredna tri, a uspeo je da savlada samo Andresa Andradea u okviru Dejvis kupa.

Argentinac je takođe uspeo da donese bod svojoj reprezentaciji savladavi Holanđanina Jespera De Jonga.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,95)

