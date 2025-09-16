TIP ostali sportovi

DOBRA IGRA PROTIV ALKARAZA GA NIJE PODIGLA: DŽumhur nastavlja sa lošim partijama

Marko Milosavljević

16. 09. 2025. u 13:40

DžUMHUR i Ečeveri će odmeriti snage u prvom kolu Hangdžua.

ДОБРА ИГРА ПРОТИВ АЛКАРАЗА ГА НИЈЕ ПОДИГЛА: Џумхур наставља са лошим партијама

Foto: EPA-EFE/JASON SZENES

Damir je odigrao dobar meč protiv Karlosa Alkaraza u Sinsinatiju, ali je poražen nakon tri odigrana seta.

Dobra igra ga nije podligla, izgubio je dva meča od naredna tri, a uspeo je da savlada samo Andresa Andradea u okviru Dejvis kupa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Argentinac je takođe uspeo da donese bod svojoj reprezentaciji savladavi Holanđanina Jespera De Jonga.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,95)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UEFA PRESEKLA: Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!

UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!