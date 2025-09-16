TIP SA ČELINDŽERA: Španac se oporavio

KARBALjES Baena i Denis Novak će odigrati meč prvog kola Valtedsdorfa.

EPA

Španski teniser je vezao tri poraza, ali to će mu biti dodatna motivacija da prekine negativan niz.

Baena najbolje igra na šljaci i ovo ga neće tek tako oporaviti, nedavno je imao malu povredu, ali sada je spreman da se takmiči.

Njegov najveći kvalitet je igra sa osnovne linije, fizički je izuzetno spreman i u stanju je da igra po nekoliko sati.

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Novak - Karbaljes Baena 2-2 (kvota 1,52)

