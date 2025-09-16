TIP ostali sportovi

TIP SA ČELINDŽERA: Španac se oporavio

Marko Milosavljević

16. 09. 2025. u 08:45

KARBALjES Baena i Denis Novak će odigrati meč prvog kola Valtedsdorfa.

Španski teniser je vezao tri poraza, ali to će mu biti dodatna motivacija da prekine negativan niz.

Baena najbolje igra na šljaci i ovo ga neće tek tako oporaviti, nedavno je imao malu povredu, ali sada je spreman da se takmiči.

Njegov najveći kvalitet je igra sa osnovne linije, fizički je izuzetno spreman i u stanju je da igra po nekoliko sati.

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Novak - Karbaljes Baena 2-2 (kvota 1,52)

