VOLI VELIKE UTAKMICE: Slukas se ne libi da preuzme odgovornost
KOŠARKAŠI Grčke i Turske će se sastati u polufinalu Evropskog prvenstva, a mi vam predlažemo jednog igrača.
Kostas Slukas voli velike utakmice i večeras će biti silno motivisan da dokaže da je još uvek jedan od najboljih plejmejkera u Evropi.
Igrač Panatinaikosa nije prva opcija u napadu, ali svakako je u pitanju igrač koji voli da diriguje na terenu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Često i razograva ekipu, ali najviše voli da uzme loptu kada je utakmica u rezultatskom egalu.
Verujemo da će večeras prebaciti granicu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: +10,5 (kvota 1,89)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NEMCI BILI NADOMAK ISPADANjA: Mogu li Finci do još jedne senzacije?
12. 09. 2025. u 08:15
BITKA ZA FINALE EVROBASKETA: Turci ruše Janisa i družinu
12. 09. 2025. u 08:30
JEDNOM SU GA VEĆ ZAUSTAVILI: Lauri Markanen će danas biti dodatno motivisan
12. 09. 2025. u 08:45
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
12. 09. 2025. u 07:45
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)