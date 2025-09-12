TIP ostali sportovi

VOLI VELIKE UTAKMICE: Slukas se ne libi da preuzme odgovornost

Marko Milosavljević

12. 09. 2025. u 14:24

KOŠARKAŠI Grčke i Turske će se sastati u polufinalu Evropskog prvenstva, a mi vam predlažemo jednog igrača.

FOTO: FIBA.Basketball

Kostas Slukas voli velike utakmice i večeras će biti silno motivisan da dokaže da je još uvek jedan od najboljih plejmejkera u Evropi.

Igrač Panatinaikosa nije prva opcija u napadu, ali svakako je u pitanju igrač koji voli da diriguje na terenu.

Često i razograva ekipu, ali najviše voli da uzme loptu kada je utakmica u rezultatskom egalu.

Verujemo da će večeras prebaciti granicu.

NAŠ TIP: +10,5 (kvota 1,89)

